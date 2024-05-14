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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة نهضة بركان.. وشيكابالا يواصل برنامجه العلاجي

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، استعدادا لمباراة  نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي.

وكان لاعبو الزمالك قد حصلوا على راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد العودة من المغرب عقب خوض لقاء الذهاب أمام نهضة بركان.

ووضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للاعبين تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون.. وتم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة "الجيم" بالنادي لخوض تدريبات استشفائية للاعبين لعلاج الإرهاق العضلي، وتضمنت الفقرة الثانية تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.

وأدى مصطفى شلبي لاعب الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الضامة.

كما واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له، حيث خاض اللاعب مجموعة من التدريبات التأهيلية والعلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تدريبيا للثنائي عبد الله السعيد وناصر ماهر من أجل تجهيزهما بالشكل الأمثل، في ظل غيابهما عن الفريق في المواجهة المقبلة أمام نهضة بركان، نظرا لعدم قيدهما في القائمة الإفريقية.
 

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