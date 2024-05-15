السفير الصيني: التعاون بين القاهرة وبكين يتجه نحو مجالات استراتيجية ناشئة

أكد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج أن التعاون بين مصر وبلاده يتجه نحو مجالات استراتيجية ناشئة؛ مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والفضاء وتقنية الطب الحيوي، ويتقدم نحو هدف التنمية عالية الجودة والمنفعة المتبادلة.

وثمن السفير الصيني التواصل الوثيق بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج، حيث التقيا 11 مرة في المناسبات الثنائية ومتعددة الأطراف، مما حدد الاتجاه العام لهذه العلاقات، وفتح لها عصرا ذهبيا، وأوصلها إلى أفضل مراحلها، ودفع البلدين للمواءمة بين مبادرة "الحزام والطريق" و"رؤية مصر 2030"، وحققا نتائج مثمرة.

كما أشاد السفير الصيني بالقاهرة، بافتتاح المركز المصري للبيانات والحوسبة السحابية ومجمع هاير مصر الصناعي الصديق للبيئة قبل أسبوعين، بحضور الرئيس السيسي، والذين أنشأتهما الشركات الصينية، حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية أول مركز للذكاء الاصطناعي لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة في مصر وشمال إفريقيا، وتم تسليمه قبل عام من الموعد المحدد بجهود الشركات الصينية.

وقال - خلال ندوة عقدت بمناسبة الذكرى العاشرة لعلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومصر والذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي - إنه "خلال المراسم، وجه الرئيس السيسي الشكر على مشاركة الصين النشطة في تنمية مصر، وأعرب ممثلو الحكومة المصرية عن التقدير العالي لدور الشركات الصينية في تنفيذ الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في جميع المجالات".

ونوه السفير الصيني - خلال الندوة التي عقدت بأحد فنادق القاهرة بعنوان "المستقبل المشترك والسير بالترافق" - بأن نجاح هذين المشروعين لم يكن إلا صورة مصغرة للتطور السريع للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العقد الماضي، بل يشكل بداية جيدة للعقد الذهبي المقبل للعلاقات الثنائية.

وأفاد بأن القوة الإنتاجية السنوية لمجمع هاير مصر الصناعي تبلغ 1.5 مليون وحدة من الأجهزة المنزلية، ويمكن لهذا المجمع تحقيق الإنتاج الذكي والرقمي والمرن.

كما اعتبر أن العلاقة الاستراتيجية بين الصين ومصر حققت إنجازات هائلة، وذلك لا ينفصل عن الرؤية البصيرة والثاقبة لساسة البلدين جيلا بعد جيل، التي تشكل الأساس السياسي المتين للعلاقة الثنائية.

ولفت إلى أنه في بداية إقامة العلاقة الدبلوماسية، كان حجم التجارة بين البلدين عشرات الملايين من الدولارات فقط، ومنذ عام 2012، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 12 عاما متتالية.

وعلى الصعيد الإقليمي، نوه السفير ليتشيانج بتأكيد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته إلى فرنسا وصربيا والمجر الأسبوع الماضي، موقف بكين القائم على ضرورة اتخاذ إجراءات من قبل المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري وشامل ومستدام، ودعم فلسطين في أن تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، ودعم استعادة الحقوق المشروعة للأمة الفلسطينية، واستئناف "حل الدولتين"، وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى القرار الصادر عن الجمعية العامة الطارئة الخاصة للأمم المتحدة مؤخراً بأغلبية ساحقة، والذي أكد مجدداً أن الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة، مؤكدا أن دولة فلسطين مؤهلة لأن تصبح عضواً كامل العضوية للأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، لافتا إلى ترحيب الصين بهذا القرار التاريخي، ومشددا على أن بكين ستواصل القيام بدور بناء في تعزيز الحل الشامل والعادل والدائم للقضية الفلسطينية في وقت مبكر.

وعلى صعيد آخر، أشار السفير الصيني بالقاهرة إلى أن الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي تحل هذا العام، حيث سيعقد المؤتمر الوزاري العاشر للمنتدى في الصين، لافتا إلى أنه بعد 20 عاما من التطور والبناء، تم إنشاء 19 آلية في مختلف المجالات في إطار المنتدى، وتم إصدار 85 وثيقة ختامية من مختلف الأنواع، بما يجعل المنتدى نقطة انطلاق فعالة ومنصة مهمة لإثراء المقومات الاستراتيجية للعلاقات الصينية العربية ولتعزيز التعاون العملي بين الصين والدول العربية.