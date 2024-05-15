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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 جرحى إثر انهيار مبنى في العاصمة الكينية نيروبي

صدى البلد

انهار مبنى كان من المقرر هدمه في العاصمة الكينية نيروبي، وقالت السلطات إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، أصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، بينما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.
 

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وقال المسؤولون إنه تم إخلاء المبنى مؤخرًا وصدر الأمر بهدمه لأنه قريب جدًا من النهر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وشهدت كينيا أمطاراً وفيضانات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 238 شخصاً، ونزوح أكثر من 40 ألف أسرة، بحسب وزارة الداخلية الكينية، مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر للناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة.
 

نيروبي يورونيوز فيضانات امطار صدى البلد توك شو

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