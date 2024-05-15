جانتس يهاجم نتنياهو: إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية

هاجم الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على قراره تمرير قانون التجنيد من ولاية حكومة نفتالي بينيت.

وقال جانتس في بيان: إسرائيل تحتاج إلى جنود وليس إلى مناورات سياسية تمزق الشعب أثناء الحرب. مخطط الخدمة الإسرائيلية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة تم إعداده في المؤسسة الأمنية كقانون انتقالي وكأساس لتطوير مخطط الخدمة الإسرائيلية، من أجل تقديم الخدمة لجميع شرائح الشعب".

وأضاف: إن القانون المؤقت الذي تم تقديمه والذي تسعون إلى إقراره الآن - لم يكن مرضياً آنذاك، ولا يمت بصلة اليوم إلى الواقع بعد 7 أكتوبر، زمن الكلام انتهى - حان وقت العمل".