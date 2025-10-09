قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
رياضة

حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل

يارا أمين

كشف المحلل الرياضي أحمد عبدالباسط عن قرار الجهاز الفني بقيادة المدير الفني حسام حسن، حول تفاصيل مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتب عبدالباسط عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الجهاز الفني لمنتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة غينيا بيساو في ختام تصفيات كأس العالم ولكن سيشارك في احتفالية التأهل للمونديال قبل المباراة".

منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليحسم الفراعنة الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

وقرر حسام حسن منح محمد صلاح راحة فنية وطبية من خوض لقاء غينيا بيساو، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مشوار التصفيات، إلى جانب رغبته في منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة للمشاركة واكتساب الخبرات.

ويغيب عن مواجهة غينيا بيساو أيضًا الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب تراكم البطاقات، ليكون صلاح هو الغائب الثالث عن صفوف المنتخب في اللقاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ختام مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك 2026.

أحمد عبدالباسط حسام حسن محمد صلاح غينيا بيساو كأس العالم 2026

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

