تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه لم يجر تصويت على اتفاق غزة خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي، مضيفة أن جلسة الحكومة تأجلت للساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن وزراء حزب "عوتسما يهوديت" سيعارضون الاتفاق في تصويت خلال اجتماع الحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأشار إلى أن"السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.. مبينا في الوقت ذاته أن غزة سيعاد إعمارها، ودولا كثيرة ستساهم في إعادة إعمارها.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها"، مضيفا أن "الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.