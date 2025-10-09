خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، أن العدو ماطل وارتكب المجازر تلو المجازر وأجهض جهود الوسطاء مرارا، ورغم ما دأب عليه من خرق للعهود والاتفاقات واصلنا التفاوض وبذل كل جهد لوقف العدوان.

ووجه خليل الحية الشكر والتقدير العميق لمصر وقطر وتركيا، بعد إنجاز اتفاق غزة ووقف إطلاق النار.

وأضاف في كلمة له "تعاملنا بمسؤولية عالية مع خطة الرئيس الأمريكي وقدمنا ردا يحقق مصلحة شعبنا وحقن دمائه".

وأعلن رئيس حركة حماس التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار، موضحا أن الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى.

وقال إنه سيتم إطلاق سراح 250 من الأسرى الأبطال ممن حكم عليهم بالمؤبد و1700 من أسرى قطاع غزة، مؤكدا تسلم ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام.

وأشار إلى أن العالم وقف مذهولا أمام ما قدمه أهالي قطاع غزة من تضحيات وثبات وصبر.

وأضاف الحية أن أهالي قطاع غزة خاضوا حربا لم يشهد لها العالم مثيلا وتصدوا لطغيان العدو وبطش جيشه ومجازره.

وأوضح أن أهالي غزة وقفوا كالجبال لم تفتر لهم عزيمة في وجه القتل والنزوح والجوع وفقدان الأهل وخسارة البيوت.

في ذكرى معركة 7 أكتوبر المجيدة نحيي شهداءنا من القادة مفجري طوفان الأقصى إسماعيل هنية وصالح العاروري ويحيى السنوار ومحمد الضيف.

وتابع "نقف أمام بطولات رجال المقاومة الذين قاتلوا من نقطة صفر وكانوا كالطود العظيم أمام دبابات الاحتلال"، مشيرا إلى أن أبطال المقاومة أفشلوا كل ما خطط له العدو من تهجير وتجويع وصناعة للفوضى.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم /الخميس/، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأشار إلى أن"السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.. مبينا في الوقت ذاته أن غزة سيعاد إعمارها، ودولا كثيرة ستساهم في إعادة إعمارها.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها"، مضيفا أن "الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.