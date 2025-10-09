أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب

رحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما اليوم الخميس بالاتفاق الذي سيعيد الرهائن من غزة ويوقف الصراع هناك، قائلاً إنه يمكن الآن بدء العمل على بناء "سلام دائم".

لم يذكر أوباما الرئيس دونالد ترامب في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه قال إنه ينبغي على الجميع النظر إلى تطورات اليوم الأخير بإيجابية.

كتب أوباما: "بعد عامين من الخسائر والمعاناة التي لا تُصدق للعائلات الإسرائيلية وشعب غزة، ينبغي أن نشعر جميعًا بالتفاؤل والارتياح لأن نهاية الصراع باتت وشيكة؛ وأن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين سيُعاد شملهم مع عائلاتهم؛ وأن المساعدات الحيوية يمكن أن تبدأ في الوصول إلى أولئك الذين تحطمت حياتهم داخل غزة".

وأضاف: "والأهم من ذلك، يقع الآن على عاتق الإسرائيليين والفلسطينيين، بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، بدء المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة إعمار غزة - والالتزام بعملية تُمكّن، من خلال الاعتراف بالإنسانية المشتركة والحقوق الأساسية لكلا الشعبين، من تحقيق سلام دائم".

ويعد أوباما أول رئيس ديمقراطي سابق يشيد بالاتفاق الذي يرتكز على خطة مكونة من 20 نقطة قدمها ترامب الشهر الماضي.