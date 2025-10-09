قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة بطريق العلاقي جنوب شرق أسوان
ذهب و400 ألف جنيه .. حبس طالبين في سرقة شقة بالهرم
مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق ترشحها مطلع الأسبوع المقبل
رياضة

بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك

الغندور
الغندور
يارا أمين

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يدعوه للتدخل لحل أزمة أرض الزمالك.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “سيادة الرئيس من خالد الغندور كابتن نادي الزمالك و بالنيابة عن جمهور الزمالك اتمني من فخامتك تحل موضوع ارض الزمالك عشان ملايين من الزملكاوية من شعبك اللي بيحبك ويقدرك و يحترمك واللي بقرار من معاليك هتفرحهم فرحة كبيرة وتعمل استقرار لناديهم اللي بيحبوه من الصغر”.

وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطورات أزمة أرض نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن القضية قيد البحث حاليًا في النيابة العامة، وأن الوزارة تتابع الموقف عن كثب لحين صدور القرارات الرسمية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون":"الأمر حاليًا في النيابة العامة، ونحن نتابع كل التفاصيل، فهذا جزء قانوني بحت ونتعامل معه في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون."

وأضاف صبحي أن الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها الرياضية، قائلًا:"لن نترك أي مؤسسة رياضية، لكن هناك إجراءات قانونية لا بد من احترامها، وعلينا انتظار قرارات النيابة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة."

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل في إطار القوانين المنظمة للعمل الرياضي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية حتى تتضح الصورة بالكامل.

الإعلامي خالد الغندور عبدالفتاح السيسي أرض الزمالك فيسبوك الزمالك

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

