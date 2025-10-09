بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يدعوه للتدخل لحل أزمة أرض الزمالك.

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “سيادة الرئيس من خالد الغندور كابتن نادي الزمالك و بالنيابة عن جمهور الزمالك اتمني من فخامتك تحل موضوع ارض الزمالك عشان ملايين من الزملكاوية من شعبك اللي بيحبك ويقدرك و يحترمك واللي بقرار من معاليك هتفرحهم فرحة كبيرة وتعمل استقرار لناديهم اللي بيحبوه من الصغر”.

وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تطورات أزمة أرض نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن القضية قيد البحث حاليًا في النيابة العامة، وأن الوزارة تتابع الموقف عن كثب لحين صدور القرارات الرسمية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون":"الأمر حاليًا في النيابة العامة، ونحن نتابع كل التفاصيل، فهذا جزء قانوني بحت ونتعامل معه في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون."

وأضاف صبحي أن الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها الرياضية، قائلًا:"لن نترك أي مؤسسة رياضية، لكن هناك إجراءات قانونية لا بد من احترامها، وعلينا انتظار قرارات النيابة قبل اتخاذ أي خطوات جديدة."

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل في إطار القوانين المنظمة للعمل الرياضي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب الالتزام بالإجراءات القانونية حتى تتضح الصورة بالكامل.