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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متهم في جريمة طعن.. الحكم بالسجن المؤبد على فلسطيني بألمانيا

صدى البلد

أصدرت محكمة ألمانية اليوم الأربعاء حكما بالسجن المؤبد على فلسطيني ارتكب جريمة طعن على متن قطار شمالي ألمانيا في يناير من العام الماضي.

وأكدت وكالة ألمانية على إن محكمة الولاية في اتسهويه أدانت الفلسطيني البالغ من العمر 34 عاما ونشرت اسمه الأول فقط "إبراهيم" تماشيا مع لوائح الخصوصية الألمانية، بتهمة القتل والقتل المتعمد.

وأضافت أن المحكمة خلصت إلى أنه طعن بشكل مميت مراهقين اثنين وأصاب 4 ركاب آخرين بشكل خطير في 25 يناير عام 2023 ببلدة بروكستيدت شمالي ألمانيا، وقدم خبير نفسي شهادته خلال المحاكمة موضحا أن المتهم الذي ولد في غزة ووصل إلى ألمانيا عام 2014، أظهر أعراضا ذهانية فضلا عن اضطراب ما بعد الصدمة، لكن يمكن محاسبته جنائيا عن تصرفاته.

وقال محققون إن الرجل له سجل جنائي وكان محتجزا على ذمة المحاكمة في قضية أخرى قبل الإفراج عنه بأيام قبل الهجوم، وبسبب خطورة القضية، لا يبدو أنه سيكون مؤهلا للخروج من السجن بعد 15 عاما كما هو الحال عادة في ألمانيا.

الخصوص الخصوصية السجن المؤبد تصرفات جريمة طعن شمال خلال المحاكمة

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