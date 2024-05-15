رئيس الحكومة اللبنانية يصل إلي البحرين للمشاركة في القمة العربية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الى البحرين على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال القمة العربية المقرر انطلاق أعمالها غدا الخميس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى المنامة في وقت سابق اليوم للمشاركه في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد في مدينة المنامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات

