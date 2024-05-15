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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بحضور رئيس اتحاد الناشرين المصريين.. افتتاح معرض زايد الثاني لكتب الأطفال

معرض زايد
معرض زايد

افتتحت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية، مساء اليوم، فعاليات الدورة الثانية من معرض زايد لكتاب الطفل، بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور الدكتورة منى بركات نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس أحمد أبو حسين رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريد زاهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين، وعادل المصري رئيس لجنة المعارض بالمؤسسة، وعدد من القيادات.


وتأتي الدورة الثانية من المعرض التي تستمر حتى يوم ٢٦ من الشهر الجاري تحت شعار «هيا نقرأ معا»، وبحلول كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت شخصيته، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الإسكان، ومحافظة الجيزة.


وبدأت فعاليات الافتتاح بتقديم مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة فاير باند، ثم تفقد الحضور أجنحة المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من الناشرين المصريين، إلى جانب بعض قطاعات وزارة الثقافة المعنية بكتب الطفل.


وقدمت الإعلامية نهال علام، فعاليات حفل الافتتاح مرحبة بالضيوف، ومؤكده أن الدورة الثانية من معرض زايد لكتاب الطفل جاءت بعد مسيرة طويلة من الكفاح، إيمانا من القائمين عليه، بأهمية الثقافة والقراءة والكتاب في رفع الوعي، والنهوض بالإنسان.
وقالت إن معرض زايد لكتاب الطفل، في دورته الثانية، فرحتنا غارمه لدوره في صناعة الوعي والأمل لدى المجتمع، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.
ورحب عمر عبد الفتاح، أمين عام مؤسسة زايد للإبداع، بالضيوف والمشاركين في المعرض، مؤكدا أن الدورة الثانية من معرض زايد لكتاب الطفل تأتي محملة ببرنامج ثقافي وفني ضخم يشارك فيه نخبة من الكتاب والمبدعين.
وقال إن المعرض هذا العام يشهد العديد من الفعاليات التي تقدم للأطفال بشكل عام، حيث أنه أصبح مهرجانا للطفل، وليس معرضا للكتاب، حيث أن المعرض شهد تحولا في استراتيجية تنظيمه، بمشاركة شركة من أهم شركات تنظيم المعارض في مصر، حيث أن هناك فعاليات خاصة وأنشطة في مناطق وأركان معينة من المعرض. 


وأكد أن إدارة المعرض ابتكرت هذا العام طرق مختلفة وحديثة لتقديم الأنشطة للأطفال للاستفادة منها بقدر المستطاع، وجذبهم إليها والتفاعل معها،  ومن بين ما يقدمه المعرض بشكل جديد هذا العام، منع الأطفال من اصطحاب الهواتف المحمولة خلال جولاتهم به، وتركها مع ذويهم، لتوفير أكبر قدر من تركيز أذهان الأطفال طوال فترة تواجده في المعرض، بحيث يكون الطفل من أول لحظة لدخوله أرض المعرض بدون هواتف أو ألعاب إلكترونية،  عقب دخول الأطفال لساحة المعرض يتسلم استمارة، وبعدها يمر على 10 دور نشر ويطرح عليهم أسئلة معينة، وبعد انتهائه من هذه الجولة على دور النشر وعودته يتم تسليمه هديه يستطيع من خلالها اللعب في إحدى الأماكن المخصصة لمنطقة ألعاب الأطفال والتي تم تخصيصها في أنحاء المعرض.


وقال رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة دار المعارف، إن مشاركتنا في المعرض هذا العام شرف كبير، لافتا إلى أن دار المعارف لها دور كبير في نشر الوعي والمعرفة من خلال إصداراتها المختلفة لذا كان يجب علينا تواجدنا في المعرض.


ومن جانبه قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن وجود نشاط ثقافي موجه للأطفال أمر هام، لذا يجب علينا الاهتمام بمثل هذه المعارض والاهتمام بالطفل بشكل خاص، مؤكدا أن  فكرة وجود مؤسسة تنظم معرض للأطفال فكرة مهمة جدا، حتى لا ترمي العبء على الجهات أو المؤسسات الحكومية.


وأضاف أن اتحاد الناشرين المصريين يجب عليه تحمل عبء إقامة كل معارض الكتب في مصر، ومن بينها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ويكون له الدور الكبير في تنظيم هذه المعارض، بجانب المؤسسات الحكومية.

مؤسسة زايد للإبداع والتنمية معرض زايد لكتاب الطفل هيا نقرأ معا سماح أبو بكر عزت

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