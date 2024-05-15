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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

آداب إعلام الزقازيق تناقش مشروعات تخرج الإذاعة دفعة 39 للعام الجامعي 2024

صدى البلد

نظمت كلية الآداب قسم إعلام بجامعة الزقازيق احتفالية لمناقشة مشروعات تخرج شعبة الإذاعة والتليفزيون للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، بقاعة المنتديات بالجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتور عماد عبد الرازق عميد كلية الآداب.

أكد رئيس جامعة الزقازيق انه تمثلت لجنة المناقشة على المشروعات من الدكتورة آمال الغزاوى عميد المعهد الكندى العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث ،و الدكتور خالد بهجت الأستاذ بالمعهد العالى للسينما وكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر ، وخالد الإتربى رئيس الفضائية المصرية ، و الدكتور أيمن عبد الرحمن الأستاذ بكلية الفنون السينمائية والمسرحية بجامعة بدر وفنان قدير بالبيت الفنى للمسرح ، حيث جاءت المشروعات تحت إشراف الدكتور محمود عبداللطيف مدرس الإذاعة والتليفزيون بالقسم.

وأشار الي انه جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور سامى عبد العالى وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث ، و الدكتور محمد غريب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بقسم الإعلام ، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية  ، ثم ألقى أربعة طلاب ممثلين عن دفعة ٣٩ شعبة الاذاعة والتليفزيون هم مريم المصرى وأحمد مرسى وأبرار أسامه و محمد حبيب ، كلمة افتتاحية يعبرون خلالها عن أهمية مشروعات التخرج والمحطات المختلفة والتجارب الحياتية التي مروا بها ومدي تأثرهم بمشروع التخرج و عملهم عليه خلال الفتره الماضية.

وخلال كلمته أعرب الدكتور عاطف حسين عن بالغ سعادته بتواجده مع طلاب قسم الاعلام ، مشيداً بالأعمال الفنية المعروضة من الأفلام المتنوعة المقدمة خلال الحفل ، مثنياً أيضاً على التنظيم الجيد ، كما طرح تصور لفكرة ملتقى توظيف لطلاب وخريجة قسم الإعلام حتى يتم تبادل الخبرات ومعرفة متطلبات سوق العمل فى التخصصات الإعلامية المختلفة ، متمنياً لأبنائه الطلاب التوفيق والسداد فى حياتهم.

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ومن جانبه أشار الدكتور عماد عبد الرازق عميد الكلية إلى أهمية الممارسة وتحويل كل ما نقرأه إلى أفعال أي ترجمة ما تم دراسته إلى فعل في مشروع التخرج،  كما أبدى سعادته بالمشاريع المعروضة وقال إنه يجب أن يكون هذا هو الناتج من ثمرة تعليمية في جميع الأقسام.

كما رحب الدكتور محمود عبد اللطيف مدرس الاذاعة و المشرف علي المشروعات بجميع الحضور  مستعرضاً نبذة مختصرة عن المشروعات المتنافسة خلال هذا العام والتى تمثلت فى ١٢ فيلم ما بين روائية قصيرة ووثائقية درامية ووثائقية ، وجاءت مصنفة كالآتى سبعة أفلام روائية قصيرة هى ( أبصار مُغلفة - أجنوستوس - شتات - نيما - روانا - تشار- ايجيدور ) ، وثلاثة أفلام وثائقى دراما هى ( ساروت - سَندال - چيندا ) ، وفيلمين وثائقيين هما ( فبريكا – يقين.

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