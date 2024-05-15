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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

جامعة طيبة تفوز بجائزة التميز في تكنولوجيا المنتجات الغذائية

صدى البلد

حققت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، إنجازًا هامًا بفوزها بجائزة التميز في تكنولوجيا المنتجات الغذائية، وذلك عن منتجها المبتكر لغذاء الأطفال.

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وقد تم تسليم الجائزة خلال حفل رسمي أقيم بجامعة 6 اكتوبر التكنولوجية على هامش مسابقة الهاكاثون للمبتكرين، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكبار الشخصيات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الغذائية.


وتميز منتج جامعة طيبة التكنولوجية لِغذاء الأطفال بتركيبته الفريدة المتوازنة من المنتجات المحلية المتوفرة في السوق المصري، مثل الأرز والبطاطا والجزر، والتي تستهدف تغذية الأطفال بدءًا من عمر ستة أشهر.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية دور الجامعات التكنولوجية في الابتكار وتطوير المنتجات الغذائية التي تلبي احتياجات المجتمع. كما سلم الوزير درع التميز لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية تقديرًا لجهود الجامعة المتميزة في هذا المجال.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا على التزام الجامعة بدعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير برامجها التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، كما وجه الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، وعلى رأسهم الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وإشراف الدكتور محمود حفوضه، الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.


ويُعدّ هذا الفوز إنجازًا هامًا لجامعة طيبة التكنولوجية، ويعكس التزامها بتطوير منتجات غذائية مبتكرة تلبي احتياجات الأطفال وتساهم في تحسين صحتهم ونموهم.

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