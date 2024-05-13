وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في الأقصر

تابع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أعمال الامتحانات بمدرستي الشهداء الابتدائية والعوامية الإعدادية.

يأتى ذلك فى ضوء استمرار أعمال امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية ووفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير أعمال الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتهيئة لجان وقاعات الامتحان للطلاب من خلال التنسيق المشترك ما بين الجهات المنوطة.

كما اطمأن خالد على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته شدد خالد على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

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