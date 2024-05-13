عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في الأقصر

صدى البلد

تابع الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أعمال الامتحانات بمدرستي الشهداء الابتدائية والعوامية الإعدادية.

يأتى ذلك فى ضوء استمرار أعمال امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية ووفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة سير أعمال الامتحانات للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتهيئة لجان وقاعات الامتحان للطلاب من خلال التنسيق المشترك ما بين الجهات المنوطة.

محافظ الأقصر يتسلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية

بعد فوزها به.. الأقصر تستلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024

 

كما اطمأن خالد على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج.

وفي السياق ذاته شدد خالد على انضباط اللجان الامتحانية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة، ومنع استخدام الهاتف المحمول سواء للملاحظين أو للطلاب.

IMG-20240513-WA0013
IMG-20240513-WA0013
IMG-20240513-WA0014
IMG-20240513-WA0014
IMG-20240513-WA0012
IMG-20240513-WA0012
الأقصر أعمال الامتحانات التربية والتعليم والتعليم محافظ الأقصر وزير التربية والتعليم والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

بسبب الزمالك.. إجراء رسمي من الأهلي في اتحاد الكرة

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

خالد الغندور يطرح تساؤلا بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان بالكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

شوبير يكشف عن تحرك جديد من الأهلي لحل أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

وزير الري: محطة المحسمة تروي 40 ألف فدان في سيناء

ربيع : تخصيص 60% من الحصيلة اليومية لقناة السويس المالية لخزانة الدولة

قرار مهم من إدارة الزمالك قبل مباراة العودة أمام نهضة بركان

سيارة تطيح بـ شابين على طريق الشيخ زايد .. والنتيجة مأساة

الصرف الزراعي.. وزير الري: مشروعات الدولة ساهمت في الحد من هدر المياه

الشيوخ يحيل طلبًا بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية إلى رئيس الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ممتاز لأمراض عديدة.. فوائد تناول اللبن الرائب

5 محافظات تشهد أحداث فيلم "اللعب مع العيال".. شاهد

ملامحها متغيرة .. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يشعل السوشيال ميديا

توب ستومك وبنطلون ساقط .. كنزي عمرو دياب تثير السوشيال ميديا

فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

معندناش المفهوم دا .. كريم قاسم يكشف سر عدم زواجه

مدحت العدل لـ ياسمين صبري: شوفي محمد صلاح بيطور من نفسه إزاي

حقيقة ارتفاع أسعارها 50%.. هل توجد أزمة في الألبان ومنتجاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-