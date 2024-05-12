بعد فوزها به.. الأقصر تستلم علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2024

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة الاعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد، والاعلامي ايمن بدرة الامين العام للاتحاد، في حضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، حيث تسلم المحافظ علم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام ٢٠٢٤ الذي فازت به الاقصر واعتمدته جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه الاخير مارس الماضي.



وأعرب المستشار مصطفى ألهم عن سعادته بهذا التكريم الذي حظيت به الاقصر عاصمة مصر القديمة، موجها الشكر الى الامين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد ابو الغيط ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والاتحاد العربي للثقافة الرياضة ، مشيدا بفكرة تنظيم جائرة سنوية لاختيار مدينة عربية لتكون عاصمة للثقافة الرياضية العربية بهدف دعم المدن التي تولى اهتماما خاصا بالرياضة والثقافة وتعمل من خلالهما لدعم مسيرة الوطن في التنمية المستدامة ، وهو الدور الذي تقوم به الاقصر منذ نشأتها قبل اكثر من ثلاثة الاف عام ، وجدران المعابد خير شاهد على ذلك.



ورحب المحافظ بالوفود العربية المنتظر مشاركتها في فعاليات أنشطة عاصمة الثقافة الرياضية العربية معبرا عن سعادة الاقصر باستقبال شباب العرب ليتعرفوا على تاريخها وحضارتها وأثارها ،

وليتعرفوا على أشقاءهم شباب مصر ليتبادلوا الأفكار الإبداعية التي تشكل وجدانهم وتحفظ هويتهم العربية الاصيلة

حضر اللقاء صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر، الكابتن اسامة عبد الراضي المدير الفني لقطاع جنوب الصعيد لكرة القدم، والكابتن عادل فخري المدير التنفيذي لفرع كرة القدم بالاقصر.

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