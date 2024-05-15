تخفيض 25% من الإجمالي | قرار حكومي يسعد المصريين .. فيديو

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون"، إنه هناك تسهيلات عديدة في سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء .

وفي سياق متصل قال محمد الحمصاني :" رئيس الوزراء مستمر في جولاته الميدانية للمصانع والمشروعات التنموية للوقوف على مدى تنفيذ المشروعات وحجم الإنجاز في بناء المصانع واستفادة المصانع بالتسهيلات والحوافز الحكومية، وهناك نماذج ناجحة من المصانع التي زارها رئيس الوزراء مؤخرا ووصلت نسبة المكون المحلي في إحدى المصانع لـ 75 % ".

وتابع"المصانع والمشروعات التنموية تقوم بتوفير العديد من فرص العمل للشباب".

وأكمل الحمصاني"رئيس الوزراء زار مصانع في العديد من محافظات الجمهورية ومازالت الجولات الميدانية لرئيس الوزراء مستمرة ".

ولفت محمد الحمصاني:" يتم العمل على تذليل العقبات أمام المصانع"، مضيفا" الحكومة حريصة على دعم المستثمرين ".