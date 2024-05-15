إجراء حكومي لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب

علق محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء، على عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب، أمام اجتماع مجلس الوزراء.

وقال الحمصاني في مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة " أون":" في بعض الأنشطة في مجال العقارات يتم بيع العقارات في مصر لمواطنين أجانب أو مصريين مقيمين بالخارج ".

وأضاف :" تم إصدار كتابٍ دوري من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وينص على أنه بالنسبة للطلبات التي تُقدم اعتبارًا من 26 مارس 2024، فيجب على طالبي التملُك من غير المصريين تقديم ما يُفيد تحويل مقابل الثمن الوارد بالعقود محل طلبات الشهر بالعملة الأجنبية من الخارج على أحد البنوك الخاضعة لرقابة الجهاز المصرفي.