عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال 30 يوما.. إجراءات ما بعد التظلم في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

تشهد جميع المحافظات إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رسميا يوم 7 مايو الجاري، ليتسارع المواطنين منذا هذا الوقت وحتى الآن حيث اعلن وزير التنمية المحلية أن تم تقديم ٥٠ الف طلب تصالح في أول اسبوع فقط

ويتعرض عدد من المواطنين لرفض طلبات التصالح المقدمة منهم، ليتيح لهم القانون إمكانية التظلم على هذا الرفض.

حدد القانون آليات التظلم خلال المدة القانونية المتاحة حال رفض طلب التصالح.

وحددت اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع ممن رفض طلب تصالحه.

ويجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

1 - مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

2 - ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مخالفات البناء التصالح قانون التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

جروبات الغش: امتحانات الإعدادية معانا وهنسربها الفجر .. والتعليم تحذّر

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هنية يعلق على انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد.. اضطراب الملاحة البحرية على هذه المناطق اليوم

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 16 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

قرارات قمة البحرين.. وحدة عربية في دعم الحقوق الفلسطينية

تأجيل محاكمة المتهمين في حريق إستوديو الأهرام لـ 26 يونيو

الكويت.. القبض على نائب سابق تجاوز في صلاحيات الأمير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أسباب تجعلك تتناول "فلفل أخضر" كل يوم

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

سعره صادم .. فستان يسرا بمهرجان كان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-