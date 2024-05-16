كيف تغيرت العقيدة العسكرية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر؟.. عماد الدين حسين يكشف التفاصيل

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن: "إسرائيل تتبع نهجا واضحا في الصراع الحالي، وهو إذ تم أسر أي جندي إسرائيلي وسيؤثر ذلك على أداء الجيش الإسرائيلي ضد الخصم، فليذهب هذا الأسير إلى الجحيم، فالاحتلال لا ينوي أن يتعرض لأي معوقات في عملياته العسكرية بسبب الأسرى".

وأضاف "حسين" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": أن: "هذا النهج جديد في العقيدة العسكرية الإسرائيلية؛ لأن الاحتلال يرى أنه إذ خضع لفكرة أن الجيش الإسرائيلي لن يحارب بسبب تواجد أسرى محتجزين لدى حركة حماس، فبالتالي سترضخ لكافة مطالب الطرف الآخر".

وتابع: "العقيدة الأمنية الإسرائيلية تغيرت بشكل كامل بعد أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وتم تفعيل هذه المبادئ الجديدة بنجاح، حتى وصل الأمر أن حركة حماس نفسها تصدر مقاطع فيديو للمحتجزين وتقول إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عن الأسرى المحتجزين لديها، وذلك لأن حكومة نتنياهو لا ترى إلا هدفها الأسمى اللآن، وهو تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل والقضاء على حماس".

واستكمل: "الحكومة الإسرائيلية تحسب الأمر من خلال تجنب الخسارة الأكبر، فهي على استعداد كامل لخسارة كافة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس مقابل تدمير قطاع غزة بأكمله وجعله منطقة غير قابلة للعيش".