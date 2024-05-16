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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: اتحاد الكرة حمل بيريرا المسئولية وراء تدهور مستوى الحكام

بيريرا
بيريرا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم اكتفى بتحميل فيتور بيريرا مسئولية تدهور الحكام خلال الفترة الماضية، في ظل الأخطاء العديدة التي ظهرت في المباريات وشكوى معظم الأندية خلال الفترة الأخيرة.

وقال شبانة عبر بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة هو من يتحمل المسئولية في ظل تراجع الأداء التحكيمي، وكثرة الأخطاء خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "الأهلي والزمالك نفسهم اشتكوا من سوء التحكيم في الدوري المصري.. واليوم بدأ الحديث حول وجود توجيه معين لبطولة الدوري نحو أحد الفرق".

وأتم: "اتحاد الكرة هو من يتحمل سوء التحكيم وليس فيتور بيريرا.. وهذه واحدة من الأزمات الكثيرة التي يعاني منها الأندية بسبب هذا الاتحاد".

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