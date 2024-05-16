لو شريك حياتك نرجسي.. نصائح هتساعدك في التعامل اليومى

التعامل مع شريك حياتك الذي يعاني من النرجسية يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هنا بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل اليومي معه، وفقا لما نشرة موقع “إكسبريس”.

نصائح لتعامل اليومى مع شريك الحياة النرجسي

حافظ على حدودك الشخصية:

يهم أن تحدد وتحافظ على حدودك الشخصية.

قم بتحديد ما يقبله الآخرون وما لا يقبله في التعامل معك، وكن واضحًا بشأن ذلك.

لا تدع الشريك يتجاوز حدودك أو يستغلك. قم بإعلامهم بالتأثير السلبي عليك عندما يقومون بذلك.



احترم نفسك وتمسك بقيمك:

قم ببناء ثقتك بنفسك واحترم نفسك. لا تسمح للشريك النرجسي بتقويض ثقتك بنفسك أو تقليل قيمتك الشخصية.

تذكر أن لديك حقوق واحتياجات مشروعة، وعليك أن تطلبها وتحققها.

تواصل بفعالية:

حاول التواصل بفعالية مع شريكك النرجسي، عبر عن مشاعرك واحتياجاتك بوضوح واستمع بعناية إلى ما يقولونه.

استخدم أسلوب الحوار البناء وتجنب الانتقادات الهجومية. ابحث عن حلول مشتركة للمشاكل وكن مرنًا في التفاوض.

احتفظ بشبكة دعمك الاجتماعية:

قم بالبقاء على اتصال مع أصدقائك وأفراد عائلتك وأشخاص آخرين في حياتك.

هؤلاء الأشخاص قد يقدمون لك الدعم والمشورة في مواجهة تحديات التعامل مع شريكك النرجسي.

اعتن بنفسك:

قم برعاية نفسك واهتم بصحتك النفسية والجسدية.

ابحث عن طرق للتخفيف من التوتر والاسترخاء مثل ممارسة التمارين الرياضية والاستمتاع بالهوايات التي تحبها.

مع ذلك، إذا كنت تعاني من علاقة سامة أو ضارة مع شريك حياتك النرجسي، فقد تكون مناسبة البحث عن المساعدة المهنية من مستشار أو معالج للتعامل مع هذه المواقف المعقدة.