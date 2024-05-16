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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني: اتفقت مع بوتين على أهمية التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية

صدى البلد

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، إنه اتفق مع نظيره الروسي على أهمية التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة الأوكرانية.

وأضاف الرئيس الصيني، أنه اتفق مع الرئيس الروسي على أنه ليس هناك تسوية للأزمة الفلسطينية إلا من خلال تنفيذ القرارات الدولية.

وبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

وقال مراسل "سبوتنيك" إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ مباحثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على المستوى الضيق".

ووصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.

وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إلى أن برنامج اليوم الأول سيكون مكثفا للغاية، والأهم هو التواصل بين القادة.

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