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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصريحات حسام حسن.. برلماني يطالب بتعيين متحدث إعلامي لمنتخب مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

انتقد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بشدة تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب التي أدلى بها للصحفيين، مؤكداً أن هذه التصريحات ليس وقتها وقد أساءت إلى العديد من نجوم مصر فى المنتخب الوطنى سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين بالخارج.


وتساءل " شمس الدين “ فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلاً : ”ما رأي الوزير فى تصريحات حسام حسن ؟ ولماذا لم تعلق على هذه التصريحات " وأين اتحاد كرة القدم من هذه التصريحات ؟ مؤكداً أن توقيت تصريحات حسام حسن سيئ للغاية ولا يجب أن تخرج من المدير الفني لمنتخب مصر.


وطالب النائب السيد شمس الدين من المسئولين عن الرياضة المصرية وفى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إصدار قرار فورى بمنع الكابتن حسام حسن بالتحدث لوسائل الإعلام مستقبلاً مع الاسراع فى تعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر الوطنى على أن يكون ليس فقط المحترفين فى الاعلام الرياضى ولكن ممن لهم خبرة فى مجال التدريب حتى لاتصدر منه مثل هذه التصريحات التى تسيء لنجوم مصر الكبار فى عالم كرة القدم.


وقال النائب إننا ندعم منتخب مصر وحسام وإبراهيم حسن إلا أن تلك التصريحات حتى وإن كانت صحيحة فلا يجب أن تخرج من المدير الفني للمنتخب مؤكدا أنه لا يصح أن يقول حسام حسن إنه لا يجد لاعب جديد من الدوري ينضم للمنتخب وأن أزمات الكرة المصرية أكبر بكثير من موضوع المدير الفنى خاصة أن الكابتن حسام حسن وشقيقه التوأم كانا على علم وإدراك كاملين بمشكلات وازمات كرة القدم قبل أن يقبلا تحمل المسئولية فى هذا التوقيت الذى يحلم فيه كل المصريين بوصول مصر لمسابقة كأس العالم المقبلة وجلسة حسام حسن مع الصحفيين كانت يجب ألا تحدث وكان على مسئولى الاتحاد المصري لكرة القدم أن يطلبوا من حسام وإبراهيم حسن ألا يقوما مثل هذه الأمور.

السيد شمس الدين تصريحات الكابتن حسام حسن المنتخب

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