جندي كان بسيارته.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن في مدينة نابلس

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل عملية الطعن لمستوطن إسرائيلي في منطقة لواء شمرون في مدينة نابلس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس، إنه في أعقاب التقرير الأولي، وصل شخص قبل وقت قصير إلى مفترق يتسهار في لواء شمرون وطعن جنديا إسرائيليا كان في سيارته، ولاذ بالفرار.

وأضاف جيش الاحتلال، أن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت بمطاردة الذي قام بعملية الطعن، حيث أغلقت الطرق في المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الجندي الإسرائيلي المصاب في عملية الطعن، في حالة متوسطة لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وقد تم إبلاغ عائلته.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أنه ورد بلاغ عن وقوع عملية طعن في منطقة لواء شمرون في مدينة نابلس.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه تمت إصابة مستوطن في عملية الطعن وتم نقله إلى المستشفى.