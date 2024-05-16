أول تعليق من مجلس الدوما على تعيين وزير دفاع جديد لـ روسيا

صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، بأن مجلس الدوما يدعم ومستعد لمساعدة وزير الدفاع الروسي الجديد أندريه بيلوسوف.

وقال فولودين في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "إننا نعرفه منذ فترة طويلة، ونحن نؤيد اختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومن جانبنا، سنقدم له المساعدة اللازمة".

وفي 14 مايو الجاري، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين وزراء ونواب لرئيس الوزراء الجدد.

وسيتولى بيلوسوف، الذي شغل سابقًا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، منصب وزير الدفاع في روسيا، ويأتي ذلك خلفاً لسيرجي شويجو الذي تولى منصب أمين مجلس الأمن الروسي.

ويعتقد فولودين أيضًا أنه من خلال الموافقة على نواب رئيس الوزراء والوزراء من خلال مجلس الدوما، أعطى الرئيس الروسي المواطنين صوتًا أكبر في كيفية إدارة روسيا.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، إن التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة الروسية يتجه نحو التصاعد ليصل إلى مستوى جديد.

وردا على سؤال حول فعالية الممارسة الجديدة للموافقة على الوزراء من خلال مجلس الدوما، قال فولودين إن "السؤال لا يتعلق بالممارسة، بل يتعلق بتنفيذ الأحكام الجديدة للدستور"، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة النظام السياسي.

وأضاف: "لقد نقل الرئيس بعض صلاحياته إلى المواطنين، حتى يتمكنوا من المشاركة في حكم البلاد، والموافقة على رئيس الحكومة، ونواب رئيس الحكومة، والوزراء. وبالنسبة لنواب مجلس الدوما، فهذه مسؤولية أساسية، وبالطبع مستوى جديد من التفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحكومة، حيث نعمل معًا لتحقيق هدف نهائي".