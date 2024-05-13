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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتصاديات الحرب الروسية .. ما دوافع بوتين من التعديل الوزاري المفاجئ؟

بوتين وشويجو
بوتين وشويجو

ذكرت شبكة “سكاي نيوز”، أنه قد يبدو قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقالة اثنين من الشخصيات الحكومية الرئيسية محيرًا، لكنه مدفوع بتصورات وزارة الدفاع واقتصاديات الحرب.

وأقال الرئيس الروسي وزير دفاعه سيرجي شويجو ورئيس مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف من منصبيهما، وقرر تعيين شويجو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.

وقال مراسل شبكة “سكاي نيوز” إيفور بينيت “كلاهما كانا من مساعدي بوتين المقربين للغاية، وكانا في المنصب لفترة طويلة جدًا، ويأتي هذا في وقت كانت فيه لروسيا اليد العليا في ساحة المعركة - ولهذا السبب كان الأمر صادمًا للغاية، ومحيرًا للغاية، فلماذا فعل بوتين ذلك؟”.

وأوضح أن الكرملين رسم هذه الخطوة على أنها تشديد الرقابة على الإنفاق الدفاعي - الذي تضخم إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن “هناك تصور بأن وزارة الدفاع في عهد شويجو لم تكن مقتصدة بقدر ما يمكن أن تكون، على أقل تقدير، كما هناك أيضا مزاعم بالفساد".

فتم القبض على أحد نواب شويجو مؤخرًا بتهم الفساد، لذا فإن إقالته تهدف جزئيًا إلى "إصلاح تلك التصورات".

ومن المقرر أن يكون خليفته أندريه بيلوسوف وهو خبير اقتصادي، مما يشير إلى أن هناك أيضًا غرضًا عمليًا للتعديل الوزاري.

وتابع بينيت: “هذا يخبرك أن روسيا، في الوقت الحالي، تريد التأكد من أن المجمع الصناعي العسكري يعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.. فإن الاقتصاد بأكمله هنا موجه نحو الحرب، وموجه نحو الجيش”.

وأشار “من الواضح أن بوتين يريد التأكد من أن روسيا قادرة على الاستمرار في خوض حربه للمدة التي يريدها”.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزارة الدفاع شويجو

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