حماية المستهلك: الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة ساهمت فى تدفق العملة الأجنبية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن موازنة جهاز حماية المستهلك للعام المالى 2024/2025.

وأستعرض شريف الرشيدى، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا:" الجهاز يمر حاليا بمرحلة دقيقة ، هناك حالة اقتصادية بها تحديات، تمثل فى العملة، والظروف المحيطة، وتداعيات الأحداث في البحر الأحمر وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى، مما ساهم فى زيادة تكلفة المنتجات ".

وتابع الرشيدى:" الدولة اتخذت حزمة إجراءات حديثة عن طريق مشروعات اقتصادية ساهمت فى تدفق للعملة الأجنبية، والإفراج الجمركى عن الخامات والسلع، وهناك تكليفات مباشرة للجهاز بالتواجد فى الأسواق لضمان خفض أسعار السلع، وهناك تعاون مع التموين والمحافظات، لمتابعة تأثير جهود الدولة فى أسعار السلع، وضمان عدم استمرار التجار فى رفع الأسعار نتيجة بعد الأحداث خاصة فى ظل التدفق النقدى الاجنبى وحزمة القرارت التى اتخذتها الدولة لضرورة أن يكون هناك انعكاس لهذه الخطوات على أرض الواقع".



وأشار نائب رئيس جهاز حماية المستهلك:" رأينا جميعا نتيجة ذلك فى رغيف الخبز السياحى، حتى وإن لم ينخفض كما كان فى السابق ولكن هناك انخفاض ملحوظ جدا فى فرق الأسعار، ولدينا تكليفات بشأن التواجد في كل الأماكن.