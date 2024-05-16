مراسل القناة الأولى: الجهود المصرية لا تتوقف لدعم فلسطين..ولم نغلق معبر رفح|فيديو

قال كريم بيبرس مراسل القناة الأولى، إنّ المجهودات المصرية لا تتوقف لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الدور المصري بدأ مع احتلال فلسطين ومنع ظهور الدولة الفلسطينية.

وأضاف بيبرس، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «النكبة كانت منذ 76 عاما واليوم نعيش إبادة جماعية، والعالم كله تخلى ولم يلتزم بميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحفاظ على حرية تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».



وتابع: «مصر دائما تصمم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 إدخال المساعدات، ومازالت المحاولات مستمرة، ولم تغلق مصر أبواب معبر رفح منذ اللحظة الأولى لبداية العدوان على قطاع غزة في ظل غلق المعبر من الناحية الفلسطينية، ولكن الاحتلال منع دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم وعدد من الأماكن الأخرى».