القمة العربية.. ملك البحرين يدعوا إلي مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

بدأت القمة العربية الـ 33 ، اليوم الخميس، في انطلاق جدول أعمالها في عاصمة البحرين المنامة والتي ستناقش حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي كلمته، قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل الثاني، إن البحرين تقدر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز، ومبادراته خلال رئاسة الدورة السابقة للقمة العربية.

وأضاف ملك البحرين، أن القمة العربية الـ 33 تنعقد وسط ظروف بالغة التعقيد بالمنطقة، لافتا إلى أن المنامة تجدد العزم لمستقبل واعد للأمة العربية نستبشر فيه الخير لشعوبها ودول العالم كافة.

وأكد بن عيسي، على أن مصلحة الشعب الفلسطيني ترتكز على وحدة صفه، مشيرا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل هي الممثل الشرعي للفلسطينيين.

كما شدد العاهل البحريني على أن خيار السلام في المنطقة هو خيار استراتيجي، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ستنعكس إيجابا على المنطقة.

وقال ملك البحرين، إن المنامة تدعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها بالأمم المتحدة.

كما دعي الملك حمد بن عيسى آل الثاني، إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.