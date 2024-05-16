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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن | اعرف الشروط

معاوني الأمن
معاوني الأمن

يسعى الكثير من الشباب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وما يعادلها إلى معرفة شروط الالتحاق والتقديم فى معهد معاوني الأمن والذي أعلن عن بدء قبول دفعة جديدة.


موعد التقديم فى معهد معاوني الأمن

ويمكن للشباب الراغبين الالتحاق ب معهد معاوني الأمن التقديم فى الفترة من السبت الموافق 18 مايو حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

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شروط التقديم لـ معهد معاونى الأمن 2024

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الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

كما يقوم الراغبين فى التقديم بسحب كراسات الالتحاق من مقار معاهد التدريب التابعة لقطاع التدريب وهي معاهد معاوني الأمن بطرة ذكور وإناث ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة مدخل وادي النطرون ذكور معهد معاوني الأمن 6 أكتوبر طريق الواحات ذكور ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج حي الكوثر ذكور.

شروط القبول فى معهد معاوني الأمن

يتضمن القبول فى معهد معاوني الأمن مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين في الالتحاق بالمعهد والتي تشمل مايلي :- 

- يشترط للتقديم فى معهد معاوني الأمن أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم ألا يقل السن عن 19 عاما ولا تزيد على 25 من تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعهد معاوني الأمن.

- كما يلزم أن يكون المتقدم  حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- كما تشمل الشروط أيضا ألا يقل الطول عن 170 سم بالنسبة للذكور و160 سم للإناث.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم ألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة بهيئة الشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخرى.

- كما يشترط ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

- كما يشترط فى المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل

-  كما يلزم استيفاء شروط اللياقة الصحية، والتى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة

- اجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية.

أماكن معاهد معاوني الأمن 2024


وحددت وزارة الداخلية أماكن إجراء اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن يوم 25 مايو، وذلك بمعاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهما «معهد معاوني الأمن بطرة، بالقاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل مدينة وادى النطرون، بمحافظات الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية”، وخارج الجمهورية، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، بمدينة سوهاج حي الكوثر، بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر، طريق الواحات، بمحافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا».

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الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

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تقديم معهد معاوني الأمن 2024

- الدخول على موقع وزارة الداخلية .

- اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.

-  اختار الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.

- تحديد وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

- اختيار ايقونة تسجيل البيانات الشخصية.

 

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