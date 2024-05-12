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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية خلال مؤتمر صحفى اليوم موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة أو ما يعادلها للتقدم إلى معاهد معاوني الأمن الدفعة العاشرة ذكور .


وأعلن اللواء تامر مخيمر مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب كافة التفاصيل والشروط في مؤتمر صحفي أقيم في قطاع التدريب .


وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن الشروط المطلوبة لمعاهد معاوني الأمن  وتضمنت الآتي:
 

أن يكون المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.

ألا يقل السن عن ١٩ عام وألا يزيد على ٢٥ سنه في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.
أن يكون حاصلا على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة بالاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي معائي، ما لم تمض على صدوره أربعة سنوات على الأقل.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاوني الأمن أو من أي كليه أو معهد اخر لاي سبب من الأسباب.
أن يستوفي الشروط الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة.
أن يجتاز اختبارات السنة واللياقة البدنية وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.
ألا يقل الطول عن ١٧٠ سم.
ألا يكون مجندا بالقوات المسلحة أو ملحقا للخدمة بالشرطة أو بأي من جهات الدولة الأخري.

ثانيا المزايا المقدمة للطلبة:


تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والاعاشة للطلبة أثناء الدراسة .
يحصل الطالب على مكافأة شهرية خلال فترة الدراسة بالمعهد.
بالاستفادة من الخدمات الصحية وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة.
الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج
كما اتاحت وزارة الداخلية التقدم للالتحاق بمعاهد  معاوني الأمن عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

المعاهد التي سيتم الاختبار بها:
معهد معاوني الأمن بطرة ، منطقة كرة، القاهرة، ذكور .
ويتم فيها استقبال المتقدمين من محافظات القاهرة، الشرقية،القليوبية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الايماعيلية، السويس، بورسعيد.

معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل وادي النطرون، ذكور.
ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، مطروح، الغربية، خارج الجمهورية.

معهد معاوني الأمن بمدينة ٦ اكتوبر ، طريق الواحات، ذكور.
ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات الحيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا.
معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، مدينة سوهاج حي الكوثر، ذكور
ويتم فيه استقبال المتقدمين من محافظات، اسيوط سوهاج،قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر.
وكشف مساعد الوزير لقطاع التدريب عن موعد فتح باب التقديم الالكتروني لمعاهد معاوني الأمن اعتبارا من السبت الموافق ١٨/٥/٢٠٢٤ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٧/٦/٢٠٢٤.
وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن بعدم التعامل الا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو من خلال التردد على المعاههد المعلمة فقط.

الإعدادية العامة التعليم والتدريب الشهادة الإعدادية القوات المسلحة المجلس الطبي جريمة مخلة بالشرف معهد معاوني الأمن 2023

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