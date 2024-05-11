تم القبض عليه.. الداخلية تداهم وكر عنصر شديد الخطورة في قنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا تواجد (عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 13 قضية "قتل – إطلاق أعيرة نارية - مخدرات – سلاح – مشاجرة – ضرب – سرقة ، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد فى 3 جنايات "قتل عمد - سرقة بالإكراه – سلاح وذخيرة" وبالسجن 5 سنوات فى قضية "سلاح") بدائرة مركز شرطة نجع حمادى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (رشاش - بندقية آلية - عدد من الطلقات – 3 خزينة - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مهمات السكة الحديد وزنت 6,200 طن - الأدوات المستخدمة فى فك المهمات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.