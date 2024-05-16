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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 ألاف شهريا.. وظائف لن تعوض للشباب | تفاصيل

وظائف
وظائف

يسعى الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف منصة توظيف مصر 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها منصة توظيف مصر بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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وتتوافر فرص عمل منصة توظيف مصر في إحدى الشركات الخاصة برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل منصة توظيف مصر 


وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان منصة توظيف مصر عبر صفحتها الرسمية أن شركة من شركات القطاع الخاص فى  الزمالك ومناطق متفرقة في محافظة الجيزة، تحتاج لعدد من الوظائف الشاغرة وذلك مقابل الحصول على رواتب وحوافز تصل إلى 6 آلاف جنيه.

شروط فرص عمل منصة توظيف

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم بتلك الوظيفة وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم من حديثي التخرج.

- اللغة الإنجليزية: أساسيات.

- السن المطلوب: من 23 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي: أساسيات.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- نظام العمل: يوم كامل.


مميزات منصة توظيف

 
يحصل المقبول بتلك الوظيفة على مجموعة من المميزات، وهي كالتالي:

- راتب الأساسي: يبدأ من 4500 وحتى 5 آلاف جنيه.

- حوافز إضافية: تتراوح بين 850 و1000 جنيه.

- بدل تغذية.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- تأمينات صحية وتأمينات اجتماعية.

طرق التقديم على الوظيفة

ويمكن للراغبين في  التقديم على الوظيفة من خلال زيارة موقع توظيف مصر، ثم النقر على «تقدم للوظيفة» وإدخال البيانات المطلوبة، في حال كان لديك حساب بالموقع، وإن لم يكن لديك حساب فيمكنك إنشاء حساب عليه بالضغط على «إنشاء حساب جديد».

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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