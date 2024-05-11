للعمل في وظائف زراعية.. اليونان تعتزم استقدام عمال من مصر هذا الصيف

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، أنها ستبدأ في استقدام عمال من مصر هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة بموجب اتفاق بين البلدين لمعالجة نقص العمالة.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، جعل نزوح العمال خلال الأزمة الاقتصادية في اليونان، البلاد تكافح من أجل العثور على عشرات الآلاف من العمال لملء الوظائف الشاغرة في الزراعة والسياحة والبناء وغيرها من القطاعات.

ومن المقرر أن تستقبل اليونان حوالي 5000 عامل زراعي موسمي بموجب اتفاقية 2022 الموقعة مع مصر.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية في بيان إن البلدين ناقشا توسيع نطاق المخطط “ذي المنفعة المتبادلة” ليشمل قطاعي البناء والسياحة اليونانيين.

والتقى وزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس مع وزير العمل بمصر حسن شحاتة في القاهرة، قائلًا إنه يتعين على البلدين أيضا تعزيز التعاون لدرء تدفقات الهجرة غير الشرعية في المنطقة.

وأصبح نقص العمالة في اليونان تحديا خطيرا. ويرجع ذلك إلى هجرة العمال خلال الركود الاقتصادي في البلاد. كما حدث انخفاض في عدد السكان، فيما أدت سياسات الهجرة الصارمة إلى تفاقم الأمر.