عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس

الحديد و الاسمنت
الحديد و الاسمنت

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والاسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد و الاسمنت عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

  1. سعر حديد عز 42,000 جنيه
  2. سعر حديد العشري 37,500 جنيه
  3. سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه
  4. سعر حديد مصر ستيل 38,000 جنيه\
  5. سعر حديد بيانكو 38,000 جنيه\
  6. سعر حديد المصريين 41,000 جنيه
  7. سعر حديد سرحان 38,000 جنيه
  8. سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه
  9. سعرحديد السويس للصلب 39,000 جنيه
  10. سعر حديد المدينة 38,000 جنيه
  11. سعر حديد بشاي 41,000 جنيه
  12. سعر حديد العتال 39,000 جنيه
  13. سعر حديد المعادي 38,000 جنيه
  14. سعر حديد الكومي 38,000 جنيه
  15. سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه
  16. سعر حديد عطيه 38,500 جنيه

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

اسعار الاسمنت اليوم

  1. سعر أسمنت الممتاز 2,100 جنيه
  2. سعر أسمنت التعمير 2,030 جنيه
  3. سعر اسمنت أسوان 2,180 جنيه
  4. سعر اسمنت الصعيد 1,990 جنيه
  5. سعر أسمنت المصريين 2,060 جنيه
  6. سعر اسمنت قنا (المسلة) 2,310 جنيه
  7. سعر اسمنت الفهد 1,940 جنيه
  8. سعر اسمنت المصري 2,000 جنيه
  9. سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه
  10. سعر أسمنت المهندس 2,100 جنيه
  11. سعر اسمنت السد العالي 2,170 جنيه
  12. سعر اسمنت العسكري بني سويف 1,960 جنيه
  13. سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه
  14. سعر أسمنت النصر 1,920 جنيه
  15. سعر اسمنت المنيا 2,000 جنيه
  16. سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
  17. سعر اسمنت اسيوط 2,150 جنيه
  18. سعر اسمنت وادي النيل 1,950 جنيه
  19. سعر اسمنت المعلم 1,970 جنيه
  20. سعر أسمنت جنوب الوادي 1,940 جنيه
  21. سعر اسمنت السهم 1,950 جنيه
  22. سعر أسمنت السويس 2,000 جنيه
  23. سعر اسمنت السويدي 2,100 جنيه
  24. سعر أسمنت حلوان 1,980 جنيه
  25. سعر أسمنت العسكري 1,950 جنيه
  26. سعر اسمنت المخصوص 1,970 جنيه
  27. سعر أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,260 جنيه
  28. سعر اسمنت العامرية عادة 2,195 جنيه
  29. سعر اسمنت البرج 2,210 جنيه
  30. سعر اسمنت تايتان 2,030 جنيه
     
اسعار الاسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت اسعار الحديد اليوم أسعار الأسمنت الاسمنت اليوم التصالح بمخالفات البناء التصالح بمخالفات الحديد و الأسمنت سعر طن حديد عز اليوم سعر طن حديد سعر طن الحديد اليوم سعر طن الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

موضوعات متعلقة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر وموعد وقفة عرفات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

شوف فرقها عن أسبوع فات | أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

وفد جنوب أفريقيا يدعو «العدل الدولية» لفرض تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-