أسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس

يحرص موقع “صدى البلد” على تقديم أسعار الحديد والاسمنت لقرائه أولاً بأول، تزامنا مع إعلان عدد من شركات الحديد و الاسمنت عن الأسعار في الأسواق، وخاصة بعد انخفاضها بشكل كبير.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم، يبحث عنها عدد كبير من المواطنين الراغبين في البناء، وذلك بعد الانفراجة في التصالح بمخالفات البناء.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

سعر حديد عز 42,000 جنيه سعر حديد العشري 37,500 جنيه سعر حديد الجيوشي 39,000 جنيه سعر حديد مصر ستيل 38,000 جنيه\ سعر حديد بيانكو 38,000 جنيه\ سعر حديد المصريين 41,000 جنيه سعر حديد سرحان 38,000 جنيه سعر حديد الجارحي 39,000 جنيه سعرحديد السويس للصلب 39,000 جنيه سعر حديد المدينة 38,000 جنيه سعر حديد بشاي 41,000 جنيه سعر حديد العتال 39,000 جنيه سعر حديد المعادي 38,000 جنيه سعر حديد الكومي 38,000 جنيه سعر حديد المراكبي 41,000 جنيه سعر حديد عطيه 38,500 جنيه

سعر طن حديد عز اليوم

هذه الأسعار لكمية لا تقل عن 30 طنا، بشرط أن يتم السداد نقداً أو دفعات قصيرة الأجل، وتشمل تكلفة النقل ولا تشمل أي مصاريف تتعلق بالإكرامية أو التعتيق.

اسعار الاسمنت اليوم