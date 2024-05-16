13.5 مليار جنيه.. طاقة النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة البترول

أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي ١٣ مليارا و277 مليون جنيه مقابل 13 مليارا و486 مليون جنيه العام المالي الجاري.





وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و245 مليون جنيه.



ومن جانبه تساءل رئيس لجنة الطاقة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد، ويرد أشرف عبد الله مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليارات جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنية العام الجارى 2023/2024.

وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار المرظفين، أوضح "عبد أشرف "أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، بالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.