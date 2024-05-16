عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

13.5 مليار جنيه.. طاقة النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة البترول

اجتماع لجنة الطاقة
اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي ١٣ مليارا و277 مليون جنيه مقابل 13 مليارا و486 مليون جنيه العام المالي الجاري. 



وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي الجديد بنحو  8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و245 مليون جنيه.   


ومن جانبه تساءل رئيس لجنة الطاقة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد، ويرد أشرف عبد الله مساعد وزير البترول، أن النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليارات جنيه العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنية العام الجارى 2023/2024.  

 

وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار المرظفين، أوضح "عبد أشرف "أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، بالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول الخزانة العامة مساعد وزير البترول رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو ريدة يطالب بيراميدز بإقناع الشيبي بالتنازل عن قضية الشحات

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

طلب عاجل لشيكابالا من الجهاز الفني للزمالك قبل مباراة نهضة بركان

صدمة قوية لـ محمد صلاح قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر في يونيو

رضا عبد العال يفتح النار على إمام عاشور وزيزو بسبب المنتخب

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

ترشيحاتنا

مقرها إسطنبول.. مصر تتسلم رئاسة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

قناة مجانية تعلن إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان

انسحاب إسرائيل من رفح| ماذا تضمن البيان الختامي للقمة العربية بالبحرين؟

سعره نزل .. أكبر هبوط في ثمن سامسونج S23 Ultra

إدانة عربية لسيطرة جيش الاحتلال على رفح الفلسطينية ومطالب بالانسحاب

غرامة كبرى لهؤلاء بسبب نشر أخبار كاذبة عن الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. نور الزاهد تثير الجدل بظهورها

تسبب أخطر الأمراض.. تحذير عاجل من أطعمة الكولاجين

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-