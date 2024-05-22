وزير المالية القطري يشيد بدور مصر في دعم القضايا العربية

قال علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، أن مؤسسات التمويل العربية تلعب دورا في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصدمات التي تعرضت لها دول المنطقة مثل حرب غزة و الاثار السلبية له على الدول العربية، حيث عانت المنطقة من عدة احداث بدءا من جائحة كورونا، وهو ما انعكس على الاسعار وتكلفة الاستيراد، وارتفاع التضخم، وإجراءات التشديد التي اتخذتها المصارف المركزية.



و اضاف "الكواري" في كلمته خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية، أن دعم الجهود العربية يستهدف توفير التمويل و العون الفني للحكومات العربية، كما أن تباين الاوضاع العربية في حاجة إلى الاصلاحات الهيكلية و تعزيز بيئة الاعمال و دعم رأس المال البشري.

و اشاد بجهود الدول العربية في تبني الرؤى، وثمن دور مصر في دعم القضايا العربية، و الاصلاحات الاقتصادية، و البنية التحتية على رغم التحديات، منوها بأن هناك انجازات عربية وجهودا من الحكومات في ظل الصدمات التي تتعرض لها الاقتصادات العربية.

وأكد على ضرورة دعم مؤسسات التمويل العربية الكامل و ضرورة تكاتف و تعزيز التعاون و مواصلة الشراكات الناجحة و تمكين الدول العربية من مزيد من الإصلاحات.