عمومية غرفة المطاعم تعتمد الميزانية وأسماء الفائزين بالتزكية على مقاعد مجلس الإدارة

عقدت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية اليوم، اجتماعها برئاسة عادل المصرى ، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة.

وحضر الاجتماع، كل من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعلى حسن، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال، وعبد المنعم مسعد ، المدير العام للإدارة العامة للمحال السياحية.

واعتمدت الجمعية، الميزانية العمومية عن الفترة من اول يوليو2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 ، وكذلك الموازنة العامة لعام 2024، كما اعتمدت الجمعية العمومية أسماء الفائزين بمقاعد مجلس الإدارة بالتزكية وهم :



ﻋﻀﻭﺍﻥ "ﻴﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺨﻤﺱ ﻨﺠﻭﻡ وفاز بهما بالتزكية كل من

1. ياسر محمد يسرى يوسف التاجورى

2. سامح عبد العال عبد الغنى

وﻋﻀﻭﺍﻥ يﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻨﺠﻭﻡ"، وفاز بهما كل من:

1. أحمد فايز أحمد الصانع

2. أشرف زيدان محمد مسلم

وﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ"ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸآﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ"، وفاز بهم كل من:-

1. برج ليون أرتين توماسيان

2. عبد المنعم محمد عبد المنعم ربيع

3. هشام محمود محمد عبد الله

كما إعتمدت الجمعية العمومية أسماء الأعضاء الفائزين بالتزكية لعضوية مندوبى الغرفة بالجمعية العمومية لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والذي تبلغ نصيب الغرفة منها 19 عضواُ وهم: -

1. حلمى محمد خليل إبراهيم

2. هشام حسين بركات حبوته

3. عمرو محمد خليل إبراهيم

4. أبو زيد عبد الفتاح خليل إبراهيم

5. حسام الدين هشام ممدوح زكى

6. محمد السيد أحمد فراج

7. عبد النبى عباس محمود

8. محمد حسن محمد خليل

9. عماد الدين محمد أحمد إسماعيل

10. عماد فؤاد أسحاق مرقص

11. أشرف عبد الفتاح يوسف

12. طارق أحمد عبد الناصر

13. محمود سعد الدين أبو اليزيد

14. رامز إلهامى غايبوس مسدارى

15. طارق صلاح محروس عبد الحليم

16. وليد فاروق عبد الحميد جمعة

17. أحمد أهاب أحمد حسنى أحمد

18. دليلة حسام سلامة جودة الشاعر

19. مينا عاطف جودة

بينما تجرى حالياً الانتخابات على المقعد المخصص لمنشآت ﺍﻟﺤﻠﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻟﻜﺎﻓﺘﻴﺭﻴﺎﺕ، ﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ، ﻤﻁـﺎﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ إﻥ ﻭﺠﺩ" ويتنافس عليها كل من: -

1. على كامل على منصور

2. يعقوب أحمد محمد نصار

ومن المقرر أن تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بإعلان المرشح الفائز بهذا المعقد عقب إغلاق باب الإقتراع في تمام الساعة الرابعة مساءً

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