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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات ورفع الإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بأسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا الشأن.

فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة ، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها. 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 6 حالات تعد بقرى العدوة شرق والنزل بمساحة 1500 م2 وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية ومنها طريق المعبد وكورنيش النيل. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع 11 حالة إشغال بعدد من المناطق والأحياء ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية ، علاوة على إصلاح صيانة أعمدة الإنارة ، ورش المياه ، والتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن لقص وتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات ، فضلاً عن جرد الأتربة وتراكمال الرمال بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة العاشرة. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكثيف الجهود وتنفيذ أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير ، مع غسيل الأرصفة وكنس الشوارع وزراعة الأشجار وتهذيبها ،  وهو الذى تكامل مع قيام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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