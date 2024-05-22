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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لم نتوان لحظة واحدة|برلماني يرد على أكاذيب CNN حول الوساطة المصرية

النائب الدكتور عصام
النائب الدكتور عصام خليل

ندّد النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، بمحاولات بعض الأطراف الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفها بأنها "أكاذيب" تروجها قناة "CNN" الأمريكية.

وقال «خليل» في بيان له، إن مصر لم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، واقترحت رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت هي رأس زاوية المفاوضات التي تمت في باريس والدوحة وتل أبيب والقاهرة.

وشدد على أن مصر لعبت دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن في القطاع بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور، وذلك نظراً لخبرتها وقدرتها وحرفيتها المعهودة في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة والحساسة.

وانتقد «خليل» بشدة القنوات المدفوعة والمسيسة ومنها قناة "CNN" وغيرها من أشكال الإعلام المضلل لقيامها بنشر أخبار كاذبة حول الوساطة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الأخبار تأتي "برعاية" من القناة والأطراف المتحكمة فيها.

وتحدى رئيس حزب المصريين الأحرار قناة "CNN"صاحبة التاريخ المعروف بالتلون والتزييف أن تنسب ما نشرته إلى مصادر أمريكية أو إسرائيلية رسمية محددة، مؤكداً أن هذه الأخبار مبينة على ادعاءات من مصادر مجهولة أو مقصودة ومدفوعة الأجر.

ودعا «خليل» وسائل الإعلام إلى توخي الحذر في نشر الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتحقق من صحتها قبل نشرها، والابتعاد عن بث الشائعات والمعلومات المزيفة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، وأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتعتبر القضية الفلسطينية امتدادا للأمن القومي المصري.

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