الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. شاهد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موعد انكسار الموجة الحارة يوم الجمعة المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات مئوية، حيث متوقع أن تسجل العظمى يوم الجمعة على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية.

وأوضحت «غانم» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الطقس مازال متأثرا بموجة شديدة الحرارة، بسبب الكتل الهوائية الصحراوية والتي تكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها، بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة وزيادة الأجواء المشمسة خلال فترة النهار.

الأجواء شديدة الحرارة

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء شديدة الحرارة مستمرة على مدار الـ 48 ساعة المقبلة، حيث تسجل العظمى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار.