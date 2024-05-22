محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمراكز والمدن

ضمن خطة لتطوير البنية التحتية..

أكد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بالمحافظة، والهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة المرور، وتحقيق التنمية الشاملة، في إطار مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2024-2023.



ووجه المحافظ - خلال تفقده أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، وأعمال رصف طريق المظلة بمدينة الحامول، يرافقه نائبه الدكتور عمرو البشبيشي - باستخدام "مواد عالية الجودة" في أعمال رصف الطرق، ومراعاة المواصفات الفنية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.



وقال المحافظ، إنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول 950 متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة "دائري العاصمة"؛ لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ؛ بداية من الكوبري الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم الدولي الساحلي شمالاً، بهدف تخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشيخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين".



وأضاف أن أعمال رصف طريق المظلة بمدينة الحامول تشمل طريق المظلة 83 الخريجين التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية بطول 175 مترا وعرض 6.5، وتتضمن خطة الرصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف المهندس عماد عتمان، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة.



من جهة أخرى، تابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، والتي أسفرت عن تحرير 15 محضرًا لمخالفات متنوعة .



وكلف المحافظ - في بيان - قيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.