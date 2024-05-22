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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال يوسف: لازم أعمل أدوار شر.. ونور الشريف غيّر حياتي

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف

كشف الفنان جمال يوسف، عن كواليس مشاركته ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، بأكثر من عمل وهي «كوبرا، وبعد النهاية، وحق عرب».

وأكد جمال يوسف عبر لقائه على قناة صدى البلد، أن دوره في مسلسل كوبرا المفضل له، معلقًا: «ظهرت كضيف شرف في مسلسل كوبرا ووجدت بعد عرض مشاهدي ردود فعل غير متوقعة من الجمهور».

وفيما يخص موقفه من تقديم أدوار الشر بالأعمال الفنية، علق مازحًا: «أنا أساسًا شرير لازم أعمل أدوار شر».

وتحدث جمال يوسف عن العمل الذي يعتبره بمثابة نقلة في مشواره الفني، قائلًا: «مسلسل بنت بنوت إخراج الأستاذ ياسر زايد وتأليف محسن زايد وبطولة حسن حسني كان عمل مهم لكنه لم يحظى بنجاح كبير وفي مسلسل حضرة المتهم أبي كانت المرة الأولى التي أقف فيها أمام الفنان نور الشريف».

وتابع: «بعدما قدمت دور ضابط في حضرة المتهم أبي مع نور الشريف الدنيا اتغيرت معايا حتى في الشارع، دعم الجمهور والناس فرق معي، وأستاذ نور الشريف يهتم بكل ممثل معه وبكل التفاصيل حتى تشعر أنه مخرج في العمل».

كما انتقد جمال يوسف الموضوعات الفنية الأخيرة، قائلًا: «بستغرب أولادي بيضحكوا على أعمال أنا نفسي مش فاهمها، وكل الإفيهات بالإنجليزي حتى الفن حرمناه على الناس الغلابة».

واختتم: «إحنا بنقع ولازم نفوق والأعمال بتبين إن كل بيوتنا فيها خمرة وكل البنات ماشية مع جوز دي وجوز دي، إحنا 120 مليون مصري ده المصريين بالأخص يربوا ولادهم كويس جدًا».

 

 


 


 

 

 

 

 

جمال يوسف صدى البلد مسلسل كوبرا الاعمال الفنية نور الشريف

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