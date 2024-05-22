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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عياط الراجل مش مقياس لرجولته

جمال يوسف يبكي بسبب أسرته: «عياط الراجل مش مقياس لرجولته»

الفنان جمال يوسف
الفنان جمال يوسف

وجه الفنان جمال يوسف رسالة مؤثرة لأسرته عبر برنامج Out box المذاع على قناة صدى البلد.

قال جمال يوسف في رسالته لزوجته: «بشكرك على كل حاجة عملتيها معايا.. إنتِ اللي ربيتي ولادي وأحسنتي تربيتهم والـ 26 سنة زواج لم أرى منك غير كل خير وبحبك جدًا».

وفيما يخص رسالته لسلمى ابنته، قال: «إنتِ أعلى حاجة في حياتي بحس إنك قلبي بجد وبحبك جدًا ونفسي أشوفك أحسن واحدة في الدنيا.. في عيد ميلادي أول واحدة بتفتكرني وبتجيبلي هدايا كتير وطيبة».

وتابع الفنان جمال يوسف في حديثه عن أسرته عبر برنامج out box: «أحمد ابني راجل هو اللي شالني في مرضي وكان في ثانوية عامة.. بحبك أوي ومش عايزك تاخد مني طباع أنا بتضايق منها مثل العصبية».

واستكمل: «أما محمد ابني في ثانية ثانوي ولاعب في قطاع الناشئين في فيوتشر، وهو أطيب قلب في الدنيا حاسس إنه هو أبويا مش أنا اللي أبوه وربنا كارمني في أسرتي».

عياط الراجل مش مقياس لرجولته

ولم يستطع الفنان جمال يوسف أن يتمالك دموعه أثناء حديثه عن وفاة والده، وأضاف: «عياط الراجل مش مقياس لرجولته وطول عمري مش ضعيف وبعرف أتعامل وأخد حقي.. ربنا خلقني أبكي وأضحك ليه أكون ضد الطبيعة بتاعتي كبني آدم وهنكتم مشاعرنا ليه!».

جمال يوسف صدى البلد سوشيال ميديا قطاع الناشئين فيوتشر توك شو

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