بالمدفعية.. حزب الله يقصف موقع جل ‏العلام الإسرائيلي

قصفت مدفعية حزب الله اللبناني موقع جل ‏العلام الإسرائيلي، حيث أصابوه إصابة مباشرة.

واستهدف عناصر حزب الله اللبناني، في وقت سابق، موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية حيث أصابوه إصابة مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.

وبحسب ما صرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت استهداف هدفاً حيوياً في إيلات “أم الرشراش”، بواسطة طائرتين مسيرتين، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وذكرت في بيان لها أن ذلك يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وفي وقت سابق استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، هدفًا حيويًا في إيلات بالأراضي المحتلة.

وفي بيان لها، أكدت المقاومة العراقية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال ، ونصرة اهل غزة ، وردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل.

وكانت قناة الميادين ذكرت بأن المقاومة الإسلامية في لبنان شنت هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب الإسرائيلية

واستهدف الهجوم استهدف شركة "إلبيت" للصناعات العسكرية ومصنع "ديفيد كوهين" في "تل حي" (شمالي كريات شمونة)، كما أعلن حزب الله استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل الدير تدميرها.

فيما شن سلاح الجو في حزب الله في وقت سابق غارة جوية على هدف عسكري إسرائيلي في مستوطنة المطلة.