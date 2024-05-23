191 ألف طالب يختتمون ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الجيزة اليوم

ينتهي اليوم الخميس 23 مايو 2024، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، في جميع لجان امتحانات الإعدادية بمحافظة الجيزة.

ويختتم طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، اليوم، بأداء امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب المدرسة السعيدية.

وكان ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 قد انطلق في محافظة الجيزة، منذ يوم السبت 18 مايو 2024.

وتابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسليم وتوزيع الأسئلة من مقر المطبعة السرية بالمديرية، إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، وذلك بحضور مديري عموم الإدارات التعليمية، مع التأكد من التواجد الأمني لكل إدارة تعليمية، وفي حراسة مشددة من رجال الشرطة والحماية المدنية بالجيزة.

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على وصول الأسئلة إلى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة في الوقت المحدد، ويتابع عقب ذلك سير الامتحان من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة تسير سيرا حسنا.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية، تتابع منذ الصباح الباكر، جروبات الغش، وتتبع مصدرها لحظة بلحظة.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة 191068 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم أمام 697 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، بالإضافة إلى لجنة 57357.