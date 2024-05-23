الغضبان: محافظة بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين

أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لإقامة مشروعات للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات.



جاء ذلك خلال استقباله، وفدا من شركة سينمار، اليوم /الخميس/، لتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركات الصناعية بما يدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد.



وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان " شركاء النجاح " يبرز إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد، كما حرص محافظ بورسعيد على استعراض جهود وانجازات الدولة في كافة المجالات، والمشروعات داخل المحافظة ، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد.



وناقش محافظ بورسعيد مع الوفد عددا من الموضوعات محل التعاون بين الجانبين.

ومن جانبهم .. وجه وفد مصنع سينمار الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والمستثمرين، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد .