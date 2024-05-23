موسكو تعتزم ضرب أهداف بريطانية حال استخدمت المملكة المتحدة أسلحة ضدها

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن موسكو ستضرب أهدافا بريطانية إذا استخدمت أسلحة بريطانية ضدها.

وفي سياق أخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا والبحرين لديهما وجهات نظر مماثلة بشأن العديد من القضايا الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا بناءً على دعوة من بوتين.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين: "لدينا اتصالات جيدة للغاية بين وزارتي الخارجية في البلدين، ومواقفنا متقاربة بشأن العديد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".