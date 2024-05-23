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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصانع كاف الإسبانية.. وزير النقل يتابع تأهيل قطارات الخط الأول للمترو.. صور

جولة وزير النقل اليوم
جولة وزير النقل اليوم

 قام الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل  والوفد المرافق له وبحضور السفيرة / منى عرفة القائم باعمال السفير المصري بمدريد بتفقد مصانع شركة كاف بمدينتي بيازين  وتيراناسا حيث تفقد الوزير خطوات الانتاج بمصنع بيازين والذي تم انشاؤه منذ اكثر من ١٠٠ عام كما قام وزير النقل  بتفقد   مصنع انتاج العجل الخاص بالشركة مشيرا إلى اهمية التعاون مع الشركة في مجال توطين صناعة النقل  كهدف رئيسي لوزارة النقل تنفيذا لتوجيهات   الرئيس / عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية

وقد قام الوزير بالتفتيش على أعمال تحديث وتطوير  قطار مترو  الخط الاول الجاري تحديثه وتطويره ورفع كفاءته بمعرفة شركة كاف وذلك ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للانفاق وشركة كاف الإسبانية لتحديث وتطوير عدد ٢٣ قطار للخط الاول للمترو والذي تم توريدهم منذ اكثر من ٣٥ سنة حيث يعتبر هذا القطار هو  القطار النموذج الذي سيتم اعتماده لتنفيذ تحديث وتطوير باقي القطارات على اساسه

وجدير بالذكر أنه سيتم تحديث وتطوير باقي القطارات وعددها ٢٢ قطار بورشة كوتسيكا بالخط الاول طبقا لهذا النموذج

وعقب جولته التفقدية  عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع مجلس ادارة شركة كاف تم التأكيد فيه على أهمية التعاون  مع الشركة في مجال توطين الصناعة كأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة النقل مشيرا إلى اهمية تطوير وتحديث قطارات المترو بالخطين الأول والثاني  طبقا لاعلي المواصفات الفنية والتكنولوجية والأمن والسلامة  مع  ضمان  زيادة العمر الافتراضي لهذه القطارات لمدة ٢٠ عام على الاقل مؤكدا إلى اهمية البدء في أعمال تحديث وتطوير عدد ٣٩ قطار بالخط الثاني للمترو والتي توريدها منذ اكثر من ٢٥ سنة وعلى ان تتم كافة أعمال التحديث والتطوير بورش الخط الثاني للمترو .


ولفت إلى أنه قد تم  الاتفاق مع الشركة على عقود لصيانة قطارات الخطين الاول والثاني لضمان إنتاجية قطع الغيار  الأصلية الخاصة بهذه القطارات وكذلك ضمان توطين صناعة النقل حيث تم الاتفاق على الا  تقل نسبة التوطين عن ٤٠٪؜ من قيمة التعاقد و دفعها بالجنيه المصري 
وفي نهاية جولته اكد الوزير. على اهمية قيام الشركة بدراسة انشاء مصنع لانتاج عجل قطارات السكك الحديدية والمترو في مصر بالتعاون مع احد شركات انتاج الحديد المصرية وعلى ان يقوم هذا المصنع بتوريد منتجاته لكل من السكة الحديد ومشروعات المترو والجر الكهربائي مع العمل على تصدير منتجات هذا المصنع إلى كافة دول العالم

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